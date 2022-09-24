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ITF
24 сентября 2022, 16:30 |
700
0

Есть трофей. Украинский теннисист выиграл 25-тысячник в Италии

Александр Овчаренко возвращает форму

24 сентября 2022, 16:30 |
700
0
Есть трофей. Украинский теннисист выиграл 25-тысячник в Италии
Instagram. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко вместе со своим напарником Андреа Пиккьоне (Италия) стал триумфатором парного грунтового 25-тысячника в Санта Маргерите ди Пуле (Италия).

ITF M25 Санта Мрагерита ди Пула. Пары. Грунт. Финал

Александр Овчаренко (Украина) / Андреа Пиккьоне (Италия) – Фаусто Табакко (Италия) / Джорджио Табакко (Италия) – 6:1, 3:6, [10:7]

Отметим, что для Александра этот трофей стал 4 в карьере в парном разряде. Ранее он выиграл 15-тысячник в Сербии.

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Источник Sport.ua
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