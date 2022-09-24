Есть трофей. Украинский теннисист выиграл 25-тысячник в Италии

Украинский теннисист Александр Овчаренко вместе со своим напарником Андреа Пиккьоне (Италия) стал триумфатором парного грунтового 25-тысячника в Санта Маргерите ди Пуле (Италия).

ITF M25 Санта Мрагерита ди Пула. Пары. Грунт. Финал

Александр Овчаренко (Украина) / Андреа Пиккьоне (Италия) – Фаусто Табакко (Италия) / Джорджио Табакко (Италия) – 6:1, 3:6, [10:7]

Отметим, что для Александра этот трофей стал 4 в карьере в парном разряде. Ранее он выиграл 15-тысячник в Сербии.