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  4. Наставник Ганы: «Рефери назначил пенальти, потому что это был Роналду»
Чемпионат мира
25 ноября 2022, 12:55 |
498
0

Наставник Ганы: «Рефери назначил пенальти, потому что это был Роналду»

Отто Аддо – о решении арбитра, которое переломило ход поединка

25 ноября 2022, 12:55 |
498
0
Наставник Ганы: «Рефери назначил пенальти, потому что это был Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо прокомментировал назначение главным арбитром пенальти на Криштиану Роналду в матче чемпионата мира против Португалии (2:3). В тот момент на табло были нули.

«Пенальти не было, и все это видели. Его назначили, потому что это был Роналду», - сказал Аддо.

Во втором туре сборная Ганы сыграет против национальной команды Южной Кореи. Поединок состоится 28 ноября и начнется в 15:00 по Киеву.

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Источник ФИФА
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