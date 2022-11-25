Наставник Ганы: «Рефери назначил пенальти, потому что это был Роналду»

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо прокомментировал назначение главным арбитром пенальти на Криштиану Роналду в матче чемпионата мира против Португалии (2:3). В тот момент на табло были нули.

«Пенальти не было, и все это видели. Его назначили, потому что это был Роналду», - сказал Аддо.

Во втором туре сборная Ганы сыграет против национальной команды Южной Кореи. Поединок состоится 28 ноября и начнется в 15:00 по Киеву.