Чемпионат мира25 ноября 2022, 12:55 |
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Наставник Ганы: «Рефери назначил пенальти, потому что это был Роналду»
Отто Аддо – о решении арбитра, которое переломило ход поединка
25 ноября 2022, 12:55 |
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Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо прокомментировал назначение главным арбитром пенальти на Криштиану Роналду в матче чемпионата мира против Португалии (2:3). В тот момент на табло были нули.
«Пенальти не было, и все это видели. Его назначили, потому что это был Роналду», - сказал Аддо.
Во втором туре сборная Ганы сыграет против национальной команды Южной Кореи. Поединок состоится 28 ноября и начнется в 15:00 по Киеву.
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