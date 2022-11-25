Чемпионат мира25 ноября 2022, 12:55 |
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ВИДЕО. Достал и съел во время матча. Что было в трусах у Роналду?
Криштиану потребовалось восстановить энергию
25 ноября 2022, 12:55 |
1037
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В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.
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Во время матча лидер сборной Португалии Криштиану Роналду засунул руку в трусы и достал оттуда энергетическую добавку, после чего съел ее прямо на поле.
Отметим, что 37-летний Криштиану открыл счет в матче с пенальти и был заменен лишь на 88-й минуте.
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