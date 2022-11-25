Прогнулись? Игроки сборной Ирана пели гимн перед матчем против Уэльса
При этом четыре дня назад иранские футболисты отказались петь гимн
В эти минуты в Эр-Райяне, на поле стадиона «Ахмед бин Али», проходит матч чемпионата мира 2022 между сборными Уэльса и Ирана.
Перед началом поединка иранские футболисты спели национальный гимн своей страны, которая является пособником российской федерации в войне против Украины.
Напомним, четыре дня назад иранские футболисты отказались петь гимн в поддержку протестов, которые проходят в их стране. Протестующие в первую очередь ведут борьбу за права женщин.
В стартовом поединке на чемпионате мира сборная Ирана потерпела разгромное поражение от Англии (2:6).
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