В эти минуты в Эр-Райяне, на поле стадиона «Ахмед бин Али», проходит матч чемпионата мира 2022 между сборными Уэльса и Ирана.

Перед началом поединка иранские футболисты спели национальный гимн своей страны, которая является пособником российской федерации в войне против Украины.

Напомним, четыре дня назад иранские футболисты отказались петь гимн в поддержку протестов, которые проходят в их стране. Протестующие в первую очередь ведут борьбу за права женщин.

В стартовом поединке на чемпионате мира сборная Ирана потерпела разгромное поражение от Англии (2:6).