ФОТО. Свитолина встретилась с Вакарчуком после концерта Океан Эльзы

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина побывала на концерте группы «Океан Эльзы» в Цюрихе, который состоялся 23 ноября, а также встретилась с фронтменом группы Святославом Вакарчуком.

Отметим, что Свитолина является поклонницей творчества «Океан Эльзы» и традиционно посещает их концерты по всему миру при наличии свободного времени.

В прошлом году Свитолина встречалась с Вакарчуком вместе с еще одним известным теннисистом Сергеем Стаховским.