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25 ноября 2022, 12:34 | Обновлено 25 ноября 2022, 12:35
1387
0

ФОТО. Свитолина встретилась с Вакарчуком после концерта Океан Эльзы

Элина выглядит счастливой

25 ноября 2022, 12:34 | Обновлено 25 ноября 2022, 12:35
1387
0
ФОТО. Свитолина встретилась с Вакарчуком после концерта Океан Эльзы
Инстаграм Элины Свитолиной

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина побывала на концерте группы «Океан Эльзы» в Цюрихе, который состоялся 23 ноября, а также встретилась с фронтменом группы Святославом Вакарчуком.

Отметим, что Свитолина является поклонницей творчества «Океан Эльзы» и традиционно посещает их концерты по всему миру при наличии свободного времени.

В прошлом году Свитолина встречалась с Вакарчуком вместе с еще одним известным теннисистом Сергеем Стаховским.

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Святослав Вакарчук Элина Свитолина lifestyle
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