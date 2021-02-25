ФОТО. Свитолина и Стаховский встретились с Вакарчуком

Снимок, который заряжает на позитивные эмоции

  • 25.02.2021 12:45
  • 2222 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. Свитолина и Стаховский встретились с Вакарчуком
© Инстаграм Элины Свитолиной

Известный украинский музыкант Святослав Вакарчук опубликовал совместное фото с украинскими теннисистами Элиной Свитолиной и Сергеем Стаховским.

«Рядом с людьми, которыми есть за что гордиться», – написал Вакарчук.

Ранее Свитолиной искал нового парня скандальный украинский блоггер.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 25.02.2021 13:12
    +4
    Гарна компанія
    Ссылка
    Hyperion
    online
      Hyperion, 25.02.2021 13:05
    +4
    Удачи вам, ребята!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 25.02.2021 13:02
    +5
    Классная и душевная компания!
    Ссылка
    vandinho1.6
    online
      vandinho1.6, 25.02.2021 12:53
    -4
    Главное белого пусть ищет.... С черным у нее плохие результаты получаются!!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 25.02.2021 13:02
    +5
    Классная и душевная компания!
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 25.02.2021 13:12
    +4
    Гарна компанія
    Ссылка
    Hyperion
    online
      Hyperion, 25.02.2021 13:05
    +4
    Удачи вам, ребята!
    Ссылка
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