ФОТО. Свитолина и Стаховский встретились с Вакарчуком

Известный украинский музыкант Святослав Вакарчук опубликовал совместное фото с украинскими теннисистами Элиной Свитолиной и Сергеем Стаховским.
«Рядом с людьми, которыми есть за что гордиться», – написал Вакарчук.
Ранее Свитолиной искал нового парня скандальный украинский блоггер.
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Источник — Instagram
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