Скандальный украинский блогер будет искать парня для Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в съемках нового видео для канала скандального блогера Алексея Дурнева.
«Вместе с Алексеем Дурневым ищем мне парня. Ждите видео на ютуб!», – написала теннисистка.
«Не мог оторвать глаз от нашей звезды», – прокомментировал Дурнев.
Также на съемках Свитолина встретилась с известным тревел-блогером Антоном Птушкиным.
Ранее Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис объявили о паузе в отношениях.
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Источник — Instagram
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