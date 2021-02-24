Скандальный украинский блогер будет искать парня для Свитолиной

Гаэль Монфис уже в прошлом

  • 24.02.2021 12:55
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Скандальный украинский блогер будет искать парня для Свитолиной
© Инстаграм Элины Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в съемках нового видео для канала скандального блогера Алексея Дурнева.

«Вместе с Алексеем Дурневым ищем мне парня. Ждите видео на ютуб!», – написала теннисистка.

«Не мог оторвать глаз от нашей звезды», – прокомментировал Дурнев.

Также на съемках Свитолина встретилась с известным тревел-блогером Антоном Птушкиным. 

Ранее Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис объявили о паузе в отношениях.

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Источник — Instagram

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