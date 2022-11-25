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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 12:45 | Обновлено 25 ноября 2022, 12:51
680
0

Луис Энрике рассказал о сексе футболистов

Можно, если хочется

25 ноября 2022, 12:45 | Обновлено 25 ноября 2022, 12:51
680
0
Луис Энрике рассказал о сексе футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике рассказал о том, как игроки соблюдают режим.

«Очевидно, что участвовать в сумасшедшей вечеринке за день до игры – не лучшая идея, но в пределах здравого смысла можно. Каждый со своей девушкой, со своей женой или с кем хочет. Мы сейчас в тренировочном лагере, так что заняться сексом не получится.

Когда игроки в расположении клубов, они спят дома. Если они занимаются сексом, если им это нужно и приносит пользу, тогда я вообще не беспокоюсь. Я за то, чтобы игроки жили своей максимально привычной жизнью.

В первом матче на ЧМ-2022 Испания разгромила Коста-Рику - 7:0. Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 Испания встретится с Германией. Матч состоится 27 ноября.

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Луис Энрике
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Источник Sport.ua
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