ТИТЕ: «Неймар снова сыграет на этом чемпионате мира»

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о нападающем южноамериканской команды Неймаре, который получил травму по ходу матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира против Сербии (2:0).

Специалист выразил уверенность в том, что лидер бразильской сборной еще сможет сыграть на Мундиале.

«Вы можете быть уверены, что Неймар снова сыграет на этом чемпионате мира. Я точно знаю это», - сказал Тите.