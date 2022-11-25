Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТИТЕ: «Неймар снова сыграет на этом чемпионате мира»
Чемпионат мира
25 ноября 2022, 11:35 | Обновлено 25 ноября 2022, 11:45
794
1

ТИТЕ: «Неймар снова сыграет на этом чемпионате мира»

Наставник бразильской сборной – о травме лидера

25 ноября 2022, 11:35 | Обновлено 25 ноября 2022, 11:45
794
1
ТИТЕ: «Неймар снова сыграет на этом чемпионате мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о нападающем южноамериканской команды Неймаре, который получил травму по ходу матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира против Сербии (2:0).

Специалист выразил уверенность в том, что лидер бразильской сборной еще сможет сыграть на Мундиале.

«Вы можете быть уверены, что Неймар снова сыграет на этом чемпионате мира. Я точно знаю это», - сказал Тите.

По теме:
Все рекорды - Бэйла. Гарет установил очередной достижение сборной Уэльса
Луи ВАН ГАЛ: «Депай максимум сможет сыграть 45 минут против Эквадора»
ВИДЕО. Достал и съел во время матча. Что было в трусах у Роналду?
Тите Неймар ЧМ-2022 по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Сербии по футболу Бразилия - Сербия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник RMC Sport
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как выглядел шедевральный гол Ришарлисона из-за ворот
Футбол | 24 ноября 2022, 23:28 0
ВИДЕО. Как выглядел шедевральный гол Ришарлисона из-за ворот
ВИДЕО. Как выглядел шедевральный гол Ришарлисона из-за ворот

Крутой ракурс от ФИФА

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 25 ноября 2022, 10:50 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

ФОТО. Бенефис Ришарлисона, слезы Неймара. Как Бразилия обыграла Сербию
Футбол | 25.11.2022, 08:50
ФОТО. Бенефис Ришарлисона, слезы Неймара. Как Бразилия обыграла Сербию
ФОТО. Бенефис Ришарлисона, слезы Неймара. Как Бразилия обыграла Сербию
Бразилия – Сербия – 2:0. Ришарлисон в огне. Видео голов и обзор матча
Футбол | 24.11.2022, 23:01
Бразилия – Сербия – 2:0. Ришарлисон в огне. Видео голов и обзор матча
Бразилия – Сербия – 2:0. Ришарлисон в огне. Видео голов и обзор матча
Аналитики спрогнозировали состав плей-офф чемпионата мира после 1-го тура
Футбол | 25.11.2022, 07:57
Аналитики спрогнозировали состав плей-офф чемпионата мира после 1-го тура
Аналитики спрогнозировали состав плей-офф чемпионата мира после 1-го тура
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Brian
Там і без Неймара є кому грати. Тому не велика втрата.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
25.11.2022, 07:41
Теннис
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
23.11.2022, 17:53 47
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Между Днепром-1 и Шахтером пять очков
Турнирная таблица УПЛ. Между Днепром-1 и Шахтером пять очков
24.11.2022, 04:35 3
Футбол
Украина проиграла Узбекистану в 1/4 финала командного ЧМ по шахматам
Украина проиграла Узбекистану в 1/4 финала командного ЧМ по шахматам
24.11.2022, 00:27
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
23.11.2022, 15:21 6
Футбол
Завершился главный турнир сезона по CS:GO - IEM Rio Major-2022
Завершился главный турнир сезона по CS:GO - IEM Rio Major-2022
24.11.2022, 14:55
Киберспорт
Известно, что сказал игрок Саудовской Аравии, ударивший Месси по спине
Известно, что сказал игрок Саудовской Аравии, ударивший Месси по спине
24.11.2022, 10:52 1
Футбол
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
24.11.2022, 12:55 14
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности