Чемпионат мира25 ноября 2022, 11:35 | Обновлено 25 ноября 2022, 11:45
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ТИТЕ: «Неймар снова сыграет на этом чемпионате мира»
Наставник бразильской сборной – о травме лидера
25 ноября 2022, 11:35 | Обновлено 25 ноября 2022, 11:45
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Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о нападающем южноамериканской команды Неймаре, который получил травму по ходу матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира против Сербии (2:0).
Специалист выразил уверенность в том, что лидер бразильской сборной еще сможет сыграть на Мундиале.
«Вы можете быть уверены, что Неймар снова сыграет на этом чемпионате мира. Я точно знаю это», - сказал Тите.
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Там і без Неймара є кому грати. Тому не велика втрата.
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