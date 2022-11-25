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  4. ВИДЕО. Пять Кимов. Как итальянский комментатор оглашал состав Южной Кореи
Чемпионат мира
25 ноября 2022, 10:40 |
880
0

ВИДЕО. Пять Кимов. Как итальянский комментатор оглашал состав Южной Кореи

Строчил как из пулемета

25 ноября 2022, 10:40 |
880
0
ВИДЕО. Пять Кимов. Как итальянский комментатор оглашал состав Южной Кореи
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом туре группового раунда чемпионата мира 2022 национальные сборные Уругвая и Южной Кореи сыграли вничью со счетом 0:0.

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В составе азиатской сборной в старте вышло четыре защитника с фамилией Ким – Ким Чжин Су, Ким Мин Чжэ, Ким Мун Хван, Ким Йон Гвон. Также такую фамилию имел и вратарь Южной Кореи – Ким Сын Гю.

Итальянский комментатор решил не заморачиваться с именами и очень быстро разобрался с оглашением стартового состава.

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Источник Sport.ua
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