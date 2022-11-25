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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 10:10 | Обновлено 25 ноября 2022, 10:32
177
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Аргентина – Мексика

Поединок состоится в четверг, 24 ноября

25 ноября 2022, 10:10 | Обновлено 25 ноября 2022, 10:32
177
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Аргентина – Мексика
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Аргентины и Мексики.

Поединок состоится на стадионе «Лузаил Айконик» в Лусаиле. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Мексика.

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Источник Sport.ua
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