Душан ТАДИЧ: «Бразилия заслужила победу, но мы идем дальше»

Капитан сборной Сербии Душан Тадич высказался о поражении от национальной команды Бразилии (0:2) в матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022.

«Бразилия - очень качественная команда. Мы хорошо начали, даже были достойные подходы к их воротам в паре случаев. Потом случился первый гол, нам пришлось сильно рисковать.

У нас не было пространства. Да, они заслужили победу, они были лучше. Сегодня соперник был лучше нас, но мы идем дальше», - сказал Тадич.