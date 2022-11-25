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  4. Душан ТАДИЧ: «Бразилия заслужила победу, но мы идем дальше»
Чемпионат мира
25 ноября 2022, 09:35 | Обновлено 25 ноября 2022, 09:43
323
0

Душан ТАДИЧ: «Бразилия заслужила победу, но мы идем дальше»

Капитан сборной Сербии – о поражении в стартовом туре Мундиаля в Катаре

25 ноября 2022, 09:35 | Обновлено 25 ноября 2022, 09:43
323
0
Душан ТАДИЧ: «Бразилия заслужила победу, но мы идем дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Тадич

Капитан сборной Сербии Душан Тадич высказался о поражении от национальной команды Бразилии (0:2) в матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022.

«Бразилия - очень качественная команда. Мы хорошо начали, даже были достойные подходы к их воротам в паре случаев. Потом случился первый гол, нам пришлось сильно рисковать.

У нас не было пространства. Да, они заслужили победу, они были лучше. Сегодня соперник был лучше нас, но мы идем дальше», - сказал Тадич.

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Источник O Globo
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