Чемпионат мира25 ноября 2022, 09:35 | Обновлено 25 ноября 2022, 09:43
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Душан ТАДИЧ: «Бразилия заслужила победу, но мы идем дальше»
Капитан сборной Сербии – о поражении в стартовом туре Мундиаля в Катаре
25 ноября 2022, 09:35 | Обновлено 25 ноября 2022, 09:43
323
0
Капитан сборной Сербии Душан Тадич высказался о поражении от национальной команды Бразилии (0:2) в матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022.
«Бразилия - очень качественная команда. Мы хорошо начали, даже были достойные подходы к их воротам в паре случаев. Потом случился первый гол, нам пришлось сильно рисковать.
У нас не было пространства. Да, они заслужили победу, они были лучше. Сегодня соперник был лучше нас, но мы идем дальше», - сказал Тадич.
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