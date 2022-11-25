ВИДЕО. Как выглядел Роналду на пяти чемпионатах мира, начиная с 2006 года

В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.

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37-летний Криштиану Роналду вышел с первых минут, открыл счет с пенальти и был заменен лишь на 88-й минуте.

Отметим, что для Криштиану этот чемпионат мира стал уже пятым в карьере. Впервые на таком уровне он сыграл на ЧМ-2006 в Германии, где его команда заняла четвертое место. Пока что это лучшее достижение в карьере Роналду на чемпионатах мира со своей сборной.

На видео ниже вы можете увидеть, как менялся звездный португалец в течение 16 лет.