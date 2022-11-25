ФОТО. Air Ronaldo. Криштиану и в 37 на несколько голов выше соперников
Звездный португалец продолжает находиться в феноменальной форме в 37 лет
В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.
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Лучшим игроком встречи был назван зведный Криштиану Роналду, который открыл счет с пенальти.
Но кроме этого 37-летний ветеран, для которого это уже пятый мундиаль, продемонстрировал, что все еще в идеальной физической форме. Иначе как объяснить эти фирменные зависания в воздухе в метре от газона.
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