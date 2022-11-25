WTA25 ноября 2022, 08:18 |
503
0
Серена Уильямс выложила фото ракетки: «Мне скучновато»
Будет камбэк?
25 ноября 2022, 08:18 |
503
0
23-кратная чемпионка турниров Grand Slam 41-летняя Серена Уильямс выложила фото теннисной ракетки.
«Мне скучновато», – подписала снимок звездная американка.
Отметим, что Уильямс-младшая завершила карьеру на US Open, где в третьем круге проиграла австралийке Айле Томлянович.
Ранее Серена уже намекала на возвращение, но по правилам ей нужно за полгода до первого турнира стать участницей антидопинговой программы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 25 ноября 2022, 05:29 1
Украинка на турнире в Монтевидео победила Бренду Фругвиртову в двух сетах
Футбол | 24 ноября 2022, 23:01 0
Смотрите видеообзор матча чемпионата мира в Катаре
Футбол | 24.11.2022, 07:51
Теннис | 24.11.2022, 13:59
Футбол | 24.11.2022, 19:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.11.2022, 15:20 1
24.11.2022, 18:28 2
23.11.2022, 08:07 5
23.11.2022, 17:53 42
23.11.2022, 16:59 14
23.11.2022, 23:40
24.11.2022, 21:32 4
23.11.2022, 09:03 6