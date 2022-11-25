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  4. Серена Уильямс выложила фото ракетки: «Мне скучновато»
WTA
25 ноября 2022, 08:18 |
503
0

Серена Уильямс выложила фото ракетки: «Мне скучновато»

Будет камбэк?

25 ноября 2022, 08:18 |
503
0
Серена Уильямс выложила фото ракетки: «Мне скучновато»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

23-кратная чемпионка турниров Grand Slam 41-летняя Серена Уильямс выложила фото теннисной ракетки.

«Мне скучновато», – подписала снимок звездная американка.

Отметим, что Уильямс-младшая завершила карьеру на US Open, где в третьем круге проиграла австралийке Айле Томлянович.

Ранее Серена уже намекала на возвращение, но по правилам ей нужно за полгода до первого турнира стать участницей антидопинговой программы.

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