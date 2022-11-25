Серена Уильямс выложила фото ракетки: «Мне скучновато»

23-кратная чемпионка турниров Grand Slam 41-летняя Серена Уильямс выложила фото теннисной ракетки.

«Мне скучновато», – подписала снимок звездная американка.

Отметим, что Уильямс-младшая завершила карьеру на US Open, где в третьем круге проиграла австралийке Айле Томлянович.

Ранее Серена уже намекала на возвращение, но по правилам ей нужно за полгода до первого турнира стать участницей антидопинговой программы.