Чемпионат мира25 ноября 2022, 03:35 | Обновлено 25 ноября 2022, 03:54
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Катар – Сенегал
Матч второго тура в группе A
25 ноября 2022, 03:35 | Обновлено 25 ноября 2022, 03:54
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В пятницу, 25 ноября, состоится матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Катара и Сенегала.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи – в 15:00 по Киеву.
Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.
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