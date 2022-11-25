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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 03:35 | Обновлено 25 ноября 2022, 03:54
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Катар – Сенегал

Матч второго тура в группе A

25 ноября 2022, 03:35 | Обновлено 25 ноября 2022, 03:54
31
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Катар – Сенегал
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 25 ноября, состоится матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Катара и Сенегала.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 15:00 по Киеву.

Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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