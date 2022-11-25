Винисиус ЖУНИОР: «Я сказал в раздевалке Ришарлисону, что он должен забить»

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал победу над Сербией (2:0) в матче перового тура группы G чемпионата мира в Катаре.

«Очень доволен, как мы стартовали на ЧМ. Я ждал 22 года момента, когда попаду сюда. Было много работы, много мечтаний. Очень рад, что смог помочь команде. У нас впереди шесть финалов.

Дубль Ришарлисона? Я очень рад за него. Мы много работаем вместе именно для этого. Я говорил с ним в раздевалке, говорил, что у нас будет момент, и он должен забить. Ришарлисон здесь, чтобы помочь нам, и он всегда готов это сделать».

Вечером 24 ноября в последнем матче 1-го тура чемпионата мира сборная Бразилии победила Сербию (2:0) благодаря дублю Ришарлисона. Винисиус Жуниор отдал голевую передачу.

ГОЛ! 1:0. Ришарлисон, 62 мин.

ГОЛ! 2:0. Ришарлисон, 73 мин.