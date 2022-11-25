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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 01:47 | Обновлено 25 ноября 2022, 02:02
203
0

Жилберто СИЛВА: «Второй гол Ришарлисона – пока что лучший гол турнира»

В матче 1-го тура чемпионата мира сборная Бразилии победила Сербию

25 ноября 2022, 01:47 | Обновлено 25 ноября 2022, 02:02
203
0
Жилберто СИЛВА: «Второй гол Ришарлисона – пока что лучший гол турнира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришарлисон

Экс-футболист сборной Бразилии Жилберто Силва прокомментировал победу селесао над Сербией (2:0) в матче 1-го тура чемпионата мира 2022 в Катаре:

«Второй гол Ришарлисона – пока что лучший гол турнира, и он заслужил этот мяч. Он проделал огромную работу.

Это фантастическая победа. После очень трудного первого тайма, когда Сербия закрывала все шансы, Бразилия вышла на второй тайм, играла в свой футбол и создавала моменты».

Вечером 24 ноября в последнем матче 1-го тура чемпионата мира сборная Бразилии победила Сербию (2:0) благодаря дублю Ришарлисона

ГОЛ! 1:0. Ришарлисон, 62 мин.

ГОЛ! 2:0. Ришарлисон, 73 мин.

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Источник BBC
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