Жилберто СИЛВА: «Второй гол Ришарлисона – пока что лучший гол турнира»
В матче 1-го тура чемпионата мира сборная Бразилии победила Сербию
Экс-футболист сборной Бразилии Жилберто Силва прокомментировал победу селесао над Сербией (2:0) в матче 1-го тура чемпионата мира 2022 в Катаре:
«Второй гол Ришарлисона – пока что лучший гол турнира, и он заслужил этот мяч. Он проделал огромную работу.
Это фантастическая победа. После очень трудного первого тайма, когда Сербия закрывала все шансы, Бразилия вышла на второй тайм, играла в свой футбол и создавала моменты».
Вечером 24 ноября в последнем матче 1-го тура чемпионата мира сборная Бразилии победила Сербию (2:0) благодаря дублю Ришарлисона
ГОЛ! 1:0. Ришарлисон, 62 мин.
ГОЛ! 2:0. Ришарлисон, 73 мин.
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