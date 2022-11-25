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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 08:50 | Обновлено 25 ноября 2022, 08:51
1108
0

ФОТО. Бенефис Ришарлисона, слезы Неймара. Как Бразилия обыграла Сербию

Смотрите фотогалерея матча 1-го тура чемпионата мира в Катаре

25 ноября 2022, 08:50 | Обновлено 25 ноября 2022, 08:51
1108
0
ФОТО. Бенефис Ришарлисона, слезы Неймара. Как Бразилия обыграла Сербию
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 ноября в последнем матче 1-го тура чемпионата мира 2022 сборная Бразилии победила Сербию (2:0) благодаря дублю Ришарлисона.

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон назван лучшим игроком матча и получил памятный приз. Форвард «Тоттенхэма» забил сербской сборной два гола. Причем его второй мяч получился крайне эффектным: удар в прыжке с разворота.

Во втором тайме Неймар столкнулся с сербским защитником Николой Миленковичем. Из-за проблем с правой лодыжкой его заменили на Антони. Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии не смог сдержать слез, когда покидал поле.

ФОТО. Бенефис Ришарлисона, слезы Неймара. Как Бразилия обыграла Сербию

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Источник Sport.ua
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