Вечером 24 ноября в последнем матче 1-го тура чемпионата мира 2022 сборная Бразилии победила Сербию (2:0) благодаря дублю Ришарлисона.

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон назван лучшим игроком матча и получил памятный приз. Форвард «Тоттенхэма» забил сербской сборной два гола. Причем его второй мяч получился крайне эффектным: удар в прыжке с разворота.

Во втором тайме Неймар столкнулся с сербским защитником Николой Миленковичем. Из-за проблем с правой лодыжкой его заменили на Антони. Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии не смог сдержать слез, когда покидал поле.

ФОТО. Бенефис Ришарлисона, слезы Неймара. Как Бразилия обыграла Сербию