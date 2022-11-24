Овчаренко одержал волевую победу на пути в 1/4 финала турнира ITF в Греции

Украинский теннисист Александр Овчаренко добыл еще одну победу на втором 25-тысячнике ITF в Греции.

Во втором круге основы четвертый сеяный украинец в трех сетах обыграл 21-летнего Титуана Дроге из Франции.

Ираклион. Второй круг

Александр Овчаренко (Украина) – Титуан Дроге (Франция) – 3:6, 6:4, 6:3

В 1/4 финала раунде Александр сыграет против Симона Антони Іванова из Болгарии.

На предыдущем турнире в Ираклионе Овчаренко дошел до финала, но проиграл.