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  4. Овчаренко одержал волевую победу на пути в 1/4 финала турнира ITF в Греции
ITF
24 ноября 2022, 23:12 |
56
0

Овчаренко одержал волевую победу на пути в 1/4 финала турнира ITF в Греции

Александр продолжает успешно выступать на кортах Ираклиона

24 ноября 2022, 23:12 |
56
0
Овчаренко одержал волевую победу на пути в 1/4 финала турнира ITF в Греции
ФТУ. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко добыл еще одну победу на втором 25-тысячнике ITF в Греции.

Во втором круге основы четвертый сеяный украинец в трех сетах обыграл 21-летнего Титуана Дроге из Франции.

Ираклион. Второй круг
Александр Овчаренко (Украина) – Титуан Дроге (Франция) – 3:6, 6:4, 6:3

В 1/4 финала раунде Александр сыграет против Симона Антони Іванова из Болгарии.

На предыдущем турнире в Ираклионе Овчаренко дошел до финала, но проиграл.

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Александр Овчаренко ITF Ираклион Титуан Дроге
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Источник Sport.ua
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