ITF24 ноября 2022, 23:12 |
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Овчаренко одержал волевую победу на пути в 1/4 финала турнира ITF в Греции
Александр продолжает успешно выступать на кортах Ираклиона
24 ноября 2022, 23:12 |
56
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Украинский теннисист Александр Овчаренко добыл еще одну победу на втором 25-тысячнике ITF в Греции.
Во втором круге основы четвертый сеяный украинец в трех сетах обыграл 21-летнего Титуана Дроге из Франции.
Ираклион. Второй круг
Александр Овчаренко (Украина) – Титуан Дроге (Франция) – 3:6, 6:4, 6:3
В 1/4 финала раунде Александр сыграет против Симона Антони Іванова из Болгарии.
На предыдущем турнире в Ираклионе Овчаренко дошел до финала, но проиграл.
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