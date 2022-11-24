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ITF
24 ноября 2022, 22:51 | Обновлено 24 ноября 2022, 23:16
113
0

Лопатецкая проиграла во втором круге соревнований в Люксембурге

Дарья уступила сопернице из Бельгии

24 ноября 2022, 22:51 | Обновлено 24 ноября 2022, 23:16
113
0
Лопатецкая проиграла во втором круге соревнований в Люксембурге
ФТУ. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая проиграла матч второго круга основной сетки на хардовом 25-тысячнике в Люксембурге.

Во втором раунде украинка уступила восьмой сеяной Софии Костулас из Бельгии.

Петанж. Второй круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – София Костулас (Бельгия) – 7:5, 5:7, 2:6

Ранее на этом же турнире еще одна украинка Дарья Снигур, которая посеяна под вторым номером, пробилась в 1/4 финала.

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Дарья Лопатецкая ITF Петанж София Костулас
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Источник Sport.ua
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