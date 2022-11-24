ITF24 ноября 2022, 22:51 | Обновлено 24 ноября 2022, 23:16
113
0
Лопатецкая проиграла во втором круге соревнований в Люксембурге
Дарья уступила сопернице из Бельгии
24 ноября 2022, 22:51 | Обновлено 24 ноября 2022, 23:16
113
0
Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая проиграла матч второго круга основной сетки на хардовом 25-тысячнике в Люксембурге.
Во втором раунде украинка уступила восьмой сеяной Софии Костулас из Бельгии.
Петанж. Второй круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – София Костулас (Бельгия) – 7:5, 5:7, 2:6
Ранее на этом же турнире еще одна украинка Дарья Снигур, которая посеяна под вторым номером, пробилась в 1/4 финала.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 ноября 2022, 05:40 2
Главные новости за 23 ноября на Sport.ua
Футбол | 23 ноября 2022, 22:57 5
«Красные дьяволы» добыли минимальную победу в стартовом матче на ЧМ
Футбол | 24.11.2022, 17:12
Биатлон | 24.11.2022, 01:00
Теннис | 21.11.2022, 19:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.11.2022, 09:03 6
23.11.2022, 07:27 1
23.11.2022, 23:40
24.11.2022, 00:27
22.11.2022, 17:42
22.11.2022, 19:40 21
Футбол
24.11.2022, 12:55 13