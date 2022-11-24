Лопатецкая проиграла во втором круге соревнований в Люксембурге

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая проиграла матч второго круга основной сетки на хардовом 25-тысячнике в Люксембурге.

Во втором раунде украинка уступила восьмой сеяной Софии Костулас из Бельгии.

Петанж. Второй круг

Дарья Лопатецкая (Украина) – София Костулас (Бельгия) – 7:5, 5:7, 2:6

Ранее на этом же турнире еще одна украинка Дарья Снигур, которая посеяна под вторым номером, пробилась в 1/4 финала.