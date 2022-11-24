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  4. ВИДЕО. Игрок Ганы обманул вратаря Португалии и едва не вырвал ничью
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 22:28 |
1430
0

ВИДЕО. Игрок Ганы обманул вратаря Португалии и едва не вырвал ничью

Диогу Кошта мог привезти самый позорный гол в своей карьере

24 ноября 2022, 22:28 |
1430
0
ВИДЕО. Игрок Ганы обманул вратаря Португалии и едва не вырвал ничью
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.

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Обзор матча

При счете 3:2 в компенсированное время вратарь португальцев не заметил притаившегося Иньяки Уильямса, но игрок сборной Ганы не смог удержать равновесие, чтобы прицельно пробить. Голкиперу помогли защитники, опасность миновала.

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Источник Sport.ua
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