ВИДЕО. Игрок Ганы обманул вратаря Португалии и едва не вырвал ничью

В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.

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Обзор матча

При счете 3:2 в компенсированное время вратарь португальцев не заметил притаившегося Иньяки Уильямса, но игрок сборной Ганы не смог удержать равновесие, чтобы прицельно пробить. Голкиперу помогли защитники, опасность миновала.