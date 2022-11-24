Чемпионат мира24 ноября 2022, 22:28 |
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ВИДЕО. Игрок Ганы обманул вратаря Португалии и едва не вырвал ничью
Диогу Кошта мог привезти самый позорный гол в своей карьере
24 ноября 2022, 22:28 |
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В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.
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Обзор матча
При счете 3:2 в компенсированное время вратарь португальцев не заметил притаившегося Иньяки Уильямса, но игрок сборной Ганы не смог удержать равновесие, чтобы прицельно пробить. Голкиперу помогли защитники, опасность миновала.
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