Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Пенальти на Роналду был, хотя Гана отрицает»
Полузащитник рассказал о первой игре
В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.
Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал об игре.
«В случае с Роналду пенальти был, я считаю, но, разумеется, игроки сборной Ганы будут утверждать обратное. В первом тайме за фол на Феликсе должны были назначать пенальти, но этого не произошло. Можно обсудить многие моменты, в которых судьи могли отработать более качественно, но в целом работа рефери была хорошей. У нас сплоченная команда, и это помогло набрать три очка.
Когда в атаке играют столь сильные футболисты, которые делают правильные движения в подходящий момент, играть становится легко».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Датчане готовы пойти дальше всего в своем протесте
Звезду сборной Бельгии интересует только футбол