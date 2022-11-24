Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Пенальти на Роналду был, хотя Гана отрицает»

В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал об игре.

«В случае с Роналду пенальти был, я считаю, но, разумеется, игроки сборной Ганы будут утверждать обратное. В первом тайме за фол на Феликсе должны были назначать пенальти, но этого не произошло. Можно обсудить многие моменты, в которых судьи могли отработать более качественно, но в целом работа рефери была хорошей. У нас сплоченная команда, и это помогло набрать три очка.

Когда в атаке играют столь сильные футболисты, которые делают правильные движения в подходящий момент, играть становится легко».