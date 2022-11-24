Криштиану РОНАЛДУ: «Это только первый шаг»

В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.

Капитан португальцев Криштиану Роналду рассказал о победе Португалии над Ганой (3:2) на ЧМ-2022.

«Очень важная победа в первом матче на чемпионате мира, но пока мы еще ничего не выиграли! Это лишь первый шаг! Мы остаемся сосредоточенными на достижении наших целей. Вперед, Португалия» .

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 1-й тур



Португалия – Гана – 3:2

Роналду, 65 (пен.), Фелиш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букари, 89