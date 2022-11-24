Криштиану РОНАЛДУ: «Это только первый шаг»
Португалия стартовала с победы
В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.
Капитан португальцев Криштиану Роналду рассказал о победе Португалии над Ганой (3:2) на ЧМ-2022.
«Очень важная победа в первом матче на чемпионате мира, но пока мы еще ничего не выиграли! Это лишь первый шаг! Мы остаемся сосредоточенными на достижении наших целей. Вперед, Португалия» .
Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 1-й тур
Португалия – Гана – 3:2
Роналду, 65 (пен.), Фелиш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букари, 89
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