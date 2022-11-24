Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Это только первый шаг»
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 21:55 |
319
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Это только первый шаг»

Португалия стартовала с победы

24 ноября 2022, 21:55 |
319
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Это только первый шаг»
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.

Капитан португальцев Криштиану Роналду рассказал о победе Португалии над Ганой (3:2) на ЧМ-2022.

«Очень важная победа в первом матче на чемпионате мира, но пока мы еще ничего не выиграли! Это лишь первый шаг! Мы остаемся сосредоточенными на достижении наших целей. Вперед, Португалия» .

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 1-й тур

Португалия – Гана – 3:2

Роналду, 65 (пен.), Фелиш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букари, 89

По теме:
Роналду стал лучшим игроком матча с Ганой и опередил Месси
ФОТО. Как это было. Португалия и Гана забили пять мячей во втором тайме
Фернанду САНТУШ: «Главное три очка, ничья в другом матче не важна»
Криштиану Роналду сборная Ганы по футболу сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 по футболу фотогалерея Португалия - Гана
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бразилия – Сербия. Известны стартовые составы команд
Футбол | 24 ноября 2022, 20:09 0
Бразилия – Сербия. Известны стартовые составы команд
Бразилия – Сербия. Известны стартовые составы команд

Матч начнется в 21:00 по Киеву

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 24 ноября 2022, 01:10 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Турнирная таблица УПЛ. Между Днепром-1 и Шахтером пять очков
Футбол | 24.11.2022, 04:35
Турнирная таблица УПЛ. Между Днепром-1 и Шахтером пять очков
Турнирная таблица УПЛ. Между Днепром-1 и Шахтером пять очков
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
Футбол | 24.11.2022, 19:07
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
Футбол | 23.11.2022, 21:25
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
23.11.2022, 17:53 42
Футбол
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
22.11.2022, 16:02 25
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
24.11.2022, 01:00
Биатлон
BLAST Premier: Fall Finals 2022 – зрелищный турнир по CS:GO уже начат
BLAST Premier: Fall Finals 2022 – зрелищный турнир по CS:GO уже начат
23.11.2022, 11:45
Киберспорт
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
22.11.2022, 19:40 21
Футбол
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
23.11.2022, 17:15
Футбол
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
24.11.2022, 12:55 13
Война
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
23.11.2022, 02:40 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности