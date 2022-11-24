Роналду стал лучшим игроком матча с Ганой и опередил Месси

В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.

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Лучшим игроком встречи был назван зведный Криштиану Роналду, который открыл счет с пенальти.

Для 37-летнего португальца это уже седьмой такой личный титул. По этому показателю он стал абсолютным лидером в истории чемпионатов мира. По шесть наград имеют аргентинец Лиональ Месси и нидерландец Арьен Роббен, который вже завершил карьеру футболиста.