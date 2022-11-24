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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 21:46 | Обновлено 24 ноября 2022, 21:50
734
1

Роналду стал лучшим игроком матча с Ганой и опередил Месси

Борьба легенд продолжается

24 ноября 2022, 21:46 | Обновлено 24 ноября 2022, 21:50
734
1
Роналду стал лучшим игроком матча с Ганой и опередил Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.

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Лучшим игроком встречи был назван зведный Криштиану Роналду, который открыл счет с пенальти.

Для 37-летнего португальца это уже седьмой такой личный титул. По этому показателю он стал абсолютным лидером в истории чемпионатов мира. По шесть наград имеют аргентинец Лиональ Месси и нидерландец Арьен Роббен, который вже завершил карьеру футболиста.

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jugulator
Забив лiвий пеналь i отримав найкращого. Що курять в ФIФА?
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