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  4. ФОТО. Как это было. Португалия и Гана забили пять мячей во втором тайме
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 21:15 |
611
0

ФОТО. Как это было. Португалия и Гана забили пять мячей во втором тайме

В первой половине встречи ни одна из команд не могла распечатать ворота соперников

24 ноября 2022, 21:15 |
611
0
ФОТО. Как это было. Португалия и Гана забили пять мячей во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.

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Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 1-й тур

Португалия – Гана – 3:2

Роналду, 65 (пен.), Фелиш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букари, 89

Фотогалерея матча Португалия – Гана

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Источник Sport.ua
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