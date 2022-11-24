Чемпионат мира24 ноября 2022, 21:15 |
611
0
ФОТО. Как это было. Португалия и Гана забили пять мячей во втором тайме
В первой половине встречи ни одна из команд не могла распечатать ворота соперников
24 ноября 2022, 21:15 |
611
0
В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 1-й тур
Португалия – Гана – 3:2
Роналду, 65 (пен.), Фелиш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букари, 89
Фотогалерея матча Португалия – Гана
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 ноября 2022, 05:40 2
Главные новости за 23 ноября на Sport.ua
Футбол | 23 ноября 2022, 21:25 5
Криштиану наказали за инцидент с телефоном после матча с «Эвертоном»
Футбол | 24.11.2022, 19:34
Футбол | 23.11.2022, 22:57
Футбол | 24.11.2022, 17:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.11.2022, 02:40 2
22.11.2022, 16:02 25
23.11.2022, 15:20 1
23.11.2022, 15:21 6
23.11.2022, 10:35 4
23.11.2022, 08:07 5
23.11.2022, 05:50 1
23.11.2022, 18:35 9