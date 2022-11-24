ФОТО. Как это было. Португалия и Гана забили пять мячей во втором тайме

В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.

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Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 1-й тур



Португалия – Гана – 3:2

Роналду, 65 (пен.), Фелиш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букари, 89

Фотогалерея матча Португалия – Гана