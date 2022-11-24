Самый молодой и самый возрастной. Очередное свершение Роналду

В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.

В этом матче Криштиану Роналду покорилось еще одно достижение. 37-летний форвард стал одновременно самым молодым и самым возрастным автором голов Португалии на чемпионатах мира.

Первый гол за португальцев Роналду забил в возрасте 21 год и 132 дня, в сегодняшней встрече Роналду забил с пенальти в возрасте 37 лет и 295 дней.

Следующий матч Португалия проведет против Уругвая, а Гане будет противостоять Южная Корея.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 1-й тур.



Португалия – Гана - 3:2

Роналду, 65 (пен.), Фелиш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букари, 89