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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 20:55 |
1075
0

Самый молодой и самый возрастной. Очередное свершение Роналду

Капитан знает свое дело

24 ноября 2022, 20:55 |
1075
0
Самый молодой и самый возрастной. Очередное свершение Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.

В этом матче Криштиану Роналду покорилось еще одно достижение. 37-летний форвард стал одновременно самым молодым и самым возрастным автором голов Португалии на чемпионатах мира.

Первый гол за португальцев Роналду забил в возрасте 21 год и 132 дня, в сегодняшней встрече Роналду забил с пенальти в возрасте 37 лет и 295 дней.

Следующий матч Португалия проведет против Уругвая, а Гане будет противостоять Южная Корея.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 1-й тур.

Португалия – Гана - 3:2

Роналду, 65 (пен.), Фелиш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букари, 89

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Источник Sport.ua
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