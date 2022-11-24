Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
24 ноября 2022, 20:25 | Обновлено 24 ноября 2022, 20:26
104
0

Черноморец – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 ноября в 13:00 поединок 15-го тура Украинской Премьер-Лиги

24 ноября 2022, 20:25 | Обновлено 24 ноября 2022, 20:26
104
0
Черноморец – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 25 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и «Металлист». Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Черноморец» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Металлист».

Видеотрансляцию матча УПЛ смотрите на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Видеотрансляция
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Металлист
Черноморец – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Горняк-Спорт – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Металлист Харьков Черноморец - Металлист смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дани АЛВЕС: «Сейчас у Бразилии лучшая раздевалка за все время»
Футбол | 24 ноября 2022, 12:21 3
Дани АЛВЕС: «Сейчас у Бразилии лучшая раздевалка за все время»
Дани АЛВЕС: «Сейчас у Бразилии лучшая раздевалка за все время»

Легендарный игрок про атмосферу в сборной

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 24 ноября 2022, 01:00 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Стало известно, почему Днепр-1 и Александрия решили доиграть матч весной
Футбол | 23.11.2022, 22:44
Стало известно, почему Днепр-1 и Александрия решили доиграть матч весной
Стало известно, почему Днепр-1 и Александрия решили доиграть матч весной
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
Футбол | 24.11.2022, 19:07
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»
Футбол | 24.11.2022, 07:51
НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»
НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
23.11.2022, 16:59 14
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я побью Усика, а мне скажут - он слишком маленький, нельзя»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я побью Усика, а мне скажут - он слишком маленький, нельзя»
23.11.2022, 17:13 5
Бокс
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
23.11.2022, 17:15
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
24.11.2022, 01:10
Футбол
Новая атака террористов. Прилеты, отключение света в Киеве и других городах
Новая атака террористов. Прилеты, отключение света в Киеве и других городах
23.11.2022, 15:20 1
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
22.11.2022, 19:40 20
Футбол
Ураган начал элитный раунд Лиги чемпионов с победы над клубом из Италии
Ураган начал элитный раунд Лиги чемпионов с победы над клубом из Италии
23.11.2022, 23:40
Футзал
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
22.11.2022, 18:35 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности