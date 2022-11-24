В пятницу, 25 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и «Металлист». Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало в 13:00.

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«Черноморец» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Металлист».

Видеотрансляцию матча УПЛ смотрите на ОТТ-платформе «Setanta Sports».