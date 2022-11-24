Чемпионат Украины24 ноября 2022, 20:25 | Обновлено 24 ноября 2022, 20:26
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Черноморец – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 ноября в 13:00 поединок 15-го тура Украинской Премьер-Лиги
24 ноября 2022, 20:25 | Обновлено 24 ноября 2022, 20:26
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В пятницу, 25 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и «Металлист». Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Черноморец» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Металлист».
Видеотрансляцию матча УПЛ смотрите на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
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