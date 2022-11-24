ФОТО. Нападающий Ганы отпраздновал гол в ворота Португалии в стиле Роналду

В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.

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На 89-й минуте при счете 3:1 в пользу португальцев нападающий «Црвены Звезды» Осман Букари сократил отставание до минимума после чего исполнил фирменное празднование Криштиану Роналду.

Любопытно, что африканцы могли сравнять счет, но все же проиграли. В свете этого такое празднование выглядит весьма комичным и станет поводом для создания множества мемов в интернете.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine