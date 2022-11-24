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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 20:30 |
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Тренер Южной Кореи БЕНТУ: «Мы будем играть агрессивно»

Команда может быть довольна ничьей

24 ноября 2022, 20:30 |
55
0
Тренер Южной Кореи БЕНТУ: «Мы будем играть агрессивно»
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 ноября, состоялся матч 1-го тура группового раунда чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Уругвая и Южной Кореи 0:0. За весь матч команды не нанесли ни одного удара в створ.

Португальский наставник сборной Южной Кореи Паулу Бенту после нулевой ничьей заявил, что его команда и далее будет стараться играть так же агрессивно.

«Впереди нас ждут тяжелые матчи. Сон присоединился к нашей команде несколько дней назад, ему нужно дать время отдохнуть и набрать форму».

В следующем туре Уругвай встретится с португальцами, а Южная Корея сыграет с Ганой.

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Источник Sport.ua
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