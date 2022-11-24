Тренер Уругвая АЛОНСО: «Мы хотели победить»

В четверг, 24 ноября, состоялся матч 1-го тура группового раунда чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Уругвая и Южной Кореи – 0:0. За весь матч команды не нанесли ни одного удара в створ.

Хотя после матча тренер Уругвая Диего Алонсо был настроен оптимистично. «Соперник лучше контролировал мяч в первой половине первого тайма, но затем игровым преимуществом завладели мы. Во втором тайме дела пошли ещё лучше, но мы не смогли установить тотальный контроль над игрой. У нас были моменты, мы стремились к победе».

В следующем туре Уругвай встретится с португальцами, а Южная Корея сыграет с Ганой.