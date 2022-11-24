Бразилия – Сербия. Известны стартовые составы команд
Матч начнется в 21:00 по Киеву
В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Стартовые составы команд
Бразилия: Алисон – Данило, Маркиньос, Т. Силва, Сандро, Каземиро, Пакета, Неймар, Рафинья, Ришарлисон, Винисиус.
Сербия: В. Милинкович-Савич – Велькович, Миленкович, Павлович, Живкович, Лукич, Гудель, С. Милинкович-Савич, Младенович, Тадич, Митрович.
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