Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразилия – Сербия. Известны стартовые составы команд
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 20:09 | Обновлено 24 ноября 2022, 20:12
793
0

Бразилия – Сербия. Известны стартовые составы команд

Матч начнется в 21:00 по Киеву

24 ноября 2022, 20:09 | Обновлено 24 ноября 2022, 20:12
793
0
Бразилия – Сербия. Известны стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Стартовые составы команд

Бразилия: Алисон – Данило, Маркиньос, Т. Силва, Сандро, Каземиро, Пакета, Неймар, Рафинья, Ришарлисон, Винисиус.

Сербия: В. Милинкович-Савич – Велькович, Миленкович, Павлович, Живкович, Лукич, Гудель, С. Милинкович-Савич, Младенович, Тадич, Митрович.

По теме:
Бразилия – Сербия. Текстовая трансляция матча
Тренер Южной Кореи БЕНТУ: «Мы будем играть агрессивно»
Тренер Уругвая АЛОНСО: «Мы хотели победить»
сборная Сербии по футболу сборная Бразилии по футболу ЧМ-2022 по футболу Бразилия - Сербия стартовые составы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 24 ноября 2022, 01:10 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Будет очередная сенсация? Гана сравняла счет в матче с Португалией
Футбол | 24 ноября 2022, 19:34 0
Будет очередная сенсация? Гана сравняла счет в матче с Португалией
Будет очередная сенсация? Гана сравняла счет в матче с Португалией

Уже спустя 8 минут после гола Криштиану Роналду аутсайдеры отыгрались

ФОТО. Парня выгнали из школы за легендарную прическу Роналдо
Футбол | 24.11.2022, 17:12
ФОТО. Парня выгнали из школы за легендарную прическу Роналдо
ФОТО. Парня выгнали из школы за легендарную прическу Роналдо
Дэвис лишил Канаду исторического гола. Бельгия взяла максимум из минимума
Футбол | 23.11.2022, 22:57
Дэвис лишил Канаду исторического гола. Бельгия взяла максимум из минимума
Дэвис лишил Канаду исторического гола. Бельгия взяла максимум из минимума
Дания может выйти из состава ФИФА
Футбол | 24.11.2022, 14:37
Дания может выйти из состава ФИФА
Дания может выйти из состава ФИФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фиаско Аргентины, Роналду покинул МЮ, Реброву дают сборную на 7 лет
Фиаско Аргентины, Роналду покинул МЮ, Реброву дают сборную на 7 лет
23.11.2022, 06:50
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
23.11.2022, 15:21 6
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
23.11.2022, 02:40 2
MMA
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
23.11.2022, 09:03 5
Футбол
Новая атака террористов. Прилеты, отключение света в Киеве и других городах
Новая атака террористов. Прилеты, отключение света в Киеве и других городах
23.11.2022, 15:20 1
Война
Фьюри рассказал, с кем подерется, если Усик откажется от боя за абсолюта
Фьюри рассказал, с кем подерется, если Усик откажется от боя за абсолюта
23.11.2022, 10:35 4
Бокс
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
23.11.2022, 21:25 5
Футбол
Ураган начал элитный раунд Лиги чемпионов с победы над клубом из Италии
Ураган начал элитный раунд Лиги чемпионов с победы над клубом из Италии
23.11.2022, 23:40
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности