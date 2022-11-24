В субботу, 26 ноября сборная Франции во втором туре чемпионата мира сыграет с Данией. Начало матча – в 18:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO и «Суспильне Спорт».

Франция – Дания. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В первом туре Франция разгромила 4:1 Австралию, а Дания сыграла вничью 0:0 с Тунисом.