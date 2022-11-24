Чемпионат мира24 ноября 2022, 19:34 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Франция – Дания
Поединок второго тура ЧМ-2022
24 ноября 2022, 19:34 |
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В субботу, 26 ноября сборная Франции во втором туре чемпионата мира сыграет с Данией. Начало матча – в 18:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO и «Суспильне Спорт».
Франция – Дания. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
В первом туре Франция разгромила 4:1 Австралию, а Дания сыграла вничью 0:0 с Тунисом.
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