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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Франция – Дания
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 19:34 |
123
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Франция – Дания

Поединок второго тура ЧМ-2022

24 ноября 2022, 19:34 |
123
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Франция – Дания
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 ноября сборная Франции во втором туре чемпионата мира сыграет с Данией. Начало матча – в 18:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO и «Суспильне Спорт».

Франция – Дания. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В первом туре Франция разгромила 4:1 Австралию, а Дания сыграла вничью 0:0 с Тунисом.

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Источник Sport.ua
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