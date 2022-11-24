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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 19:40 |
117
0

Англия – США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится в пятницу, 25 ноября

24 ноября 2022, 19:40 |
117
0
Англия – США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 25 ноября, в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Англии и США. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

В Украине поединок будут транслировать Суспільне и видеосервис MEGOGO.

Кто может сыграть за Англию

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз (« Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Бен Уайт («Арсенал»).

Полузащитники: Деклан Райс («Вест Хэм»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Мейсон Маунт («Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Конор Галлахер («Челси»), Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»), Джеймс Мэддисон («Лестер»).

Нападающие: Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Решфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Рахим Стерлинг («Челси»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»).

Кто может сыграть за США

Вратари: Итан Хорват («Лутон Таун»), Шон Джонсон («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тернер («Арсенал»).

Защитники: Кэмерон Картер-Викерс («Селтик»), Сержиньо Дест («Милан»), Аарон Лонг («Нью-Йорк Ред»), Шак Мур («Нэшвилл»), Тим Рим («Фулхэм»), Антони Робинсон («Фулхэм»), Джо Скалли («Боруссия» Менхенгладбах), ДеАндре Йедлин («Интер Майами»), Уокер Циммерман («Нэшвилл»).

Полузащитники: Бренден Ааронсон («Лидс Юнайтед»), Келлин Акоста («Лос-Анджелес»), Тайлер Адамс («Лидс Юнайтед»), Лука де ла Торре («Сельта»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Юнус Муса («Валенсия»), Кристиан Ролдан («Сиэтл Саундерс»).

Нападающие: Хесус Феррейра («Даллас»), Джордан Моррис («Сиэтл Саундерс»), Кристиан Пулишич («Челси»), Джио Рейна («Боруссия Дортмунд»), Джош Сарджент («Норвич Сити»), Тим Веа («Лилль»), Хаджи Райт («Антальяспор»).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – США.

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Источник Sport.ua
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