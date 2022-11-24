Чемпионат мира24 ноября 2022, 19:25 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Англия – США
Поединок состоится в пятницу, 25 ноября
24 ноября 2022, 19:25 |
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В пятницу, 25 ноября, в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Англии и США. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
В Украине поединок будут транслировать Суспільне и видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – США.
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