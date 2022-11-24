Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Англия – США
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 19:25 |
38
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Англия – США

Поединок состоится в пятницу, 25 ноября

24 ноября 2022, 19:25 |
38
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Англия – США
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 25 ноября, в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Англии и США. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

В Украине поединок будут транслировать Суспільне и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – США.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Бразилия – Сербия. Текстовая трансляция матча
Тренер Южной Кореи БЕНТУ: «Мы будем играть агрессивно»
Тренер Уругвая АЛОНСО: «Мы хотели победить»
сборная Англии по футболу сборная США по футболу ЧМ-2022 по футболу где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 24 ноября 2022, 01:10 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Дания может выйти из состава ФИФА
Футбол | 24 ноября 2022, 14:37 8
Дания может выйти из состава ФИФА
Дания может выйти из состава ФИФА

Датчане готовы пойти дальше всего в своем протесте

ВИДЕО. Спорный пенальти. Роналду открыл счет в матче с Ганой
Футбол | 24.11.2022, 19:26
ВИДЕО. Спорный пенальти. Роналду открыл счет в матче с Ганой
ВИДЕО. Спорный пенальти. Роналду открыл счет в матче с Ганой
Известно, что сказал игрок Саудовской Аравии, ударивший Месси по спине
Футбол | 24.11.2022, 10:52
Известно, что сказал игрок Саудовской Аравии, ударивший Месси по спине
Известно, что сказал игрок Саудовской Аравии, ударивший Месси по спине
Первый вице-президент УАФ написал заявление о выходе из состава членов НОК
Футбол | 24.11.2022, 14:36
Первый вице-президент УАФ написал заявление о выходе из состава членов НОК
Первый вице-президент УАФ написал заявление о выходе из состава членов НОК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
23.11.2022, 17:53 42
Футбол
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
23.11.2022, 08:07 5
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
23.11.2022, 02:40 2
MMA
Новая атака террористов. Прилеты, отключение света в Киеве и других городах
Новая атака террористов. Прилеты, отключение света в Киеве и других городах
23.11.2022, 15:20 1
Война
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
23.11.2022, 09:03 5
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
24.11.2022, 01:00
Биатлон
Фьюри рассказал, с кем подерется, если Усик откажется от боя за абсолюта
Фьюри рассказал, с кем подерется, если Усик откажется от боя за абсолюта
23.11.2022, 10:35 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
22.11.2022, 19:40 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности