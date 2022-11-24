Сергей НАГОРНЯК: «Не удивлюсь, если португальцы провалят этот Мундиаль»
Специалист считает, что у Криштиану Роналду и компании мало шансов добиться успеха в Катаре
Известный украинский тренер Сергей Нагорняк поделился мнением о группе Н чемпионата мира 2022, где две путевки в 1/8 финала разыграют Южная Корея, Гана, Португалия и Уругвай.
«Корейцы всегда веселые. За уругвайцев будут играть постаревшие звездочки. Португалия будет играть с Роналду.
При всем уважении к Криштиану, он уже не та фигура, которая была 5-6 лет назад, когда они с Месси соревновались, кто из них лучший. Думаю, эти все скандалы просто так не проходят. Не удивлюсь, если португальцы провалят этот мундиаль. Когда в команде есть маленькое недопонимание, оно может отразиться на результате», - сказал Нагорняк.
Напомним, Уругвай и Южная Корея в первом туре сыграли в безголевую ничью.
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