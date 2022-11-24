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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 19:50 | Обновлено 24 ноября 2022, 19:57
279
0

Сергей НАГОРНЯК: «Не удивлюсь, если португальцы провалят этот Мундиаль»

Специалист считает, что у Криштиану Роналду и компании мало шансов добиться успеха в Катаре

24 ноября 2022, 19:50 | Обновлено 24 ноября 2022, 19:57
279
0
Сергей НАГОРНЯК: «Не удивлюсь, если португальцы провалят этот Мундиаль»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк поделился мнением о группе Н чемпионата мира 2022, где две путевки в 1/8 финала разыграют Южная Корея, Гана, Португалия и Уругвай.

«Корейцы всегда веселые. За уругвайцев будут играть постаревшие звездочки. Португалия будет играть с Роналду.

При всем уважении к Криштиану, он уже не та фигура, которая была 5-6 лет назад, когда они с Месси соревновались, кто из них лучший. Думаю, эти все скандалы просто так не проходят. Не удивлюсь, если португальцы провалят этот мундиаль. Когда в команде есть маленькое недопонимание, оно может отразиться на результате», - сказал Нагорняк.

Напомним, Уругвай и Южная Корея в первом туре сыграли в безголевую ничью.

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Сергей Нагорняк Криштиану Роналду ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sportarena
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