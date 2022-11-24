Ули ХЕНЕСС: «Инфантино – большая катастрофа для футбола»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился своим мнением по поводу протеста сборной Германии перед матчем ЧМ-2022 против Японии (поражение 1:2):

«DFB объявила, что будет последовательной в решении этого вопроса. И они этого в конце концов не сделали.

Им не хватило смелости противостоять ФИФА. Это было очень необходимо, потому что для меня Джанни Инфантино – это большая катастрофа для мирового футбола, и это была бы отличная возможность показать ему: сюда и не дальше».