Чемпионат мира24 ноября 2022, 18:48 |
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Ули ХЕНЕСС: «Инфантино – большая катастрофа для футбола»
Президент «Баварии» – о протесте сборной Германии
24 ноября 2022, 18:48 |
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился своим мнением по поводу протеста сборной Германии перед матчем ЧМ-2022 против Японии (поражение 1:2):
«DFB объявила, что будет последовательной в решении этого вопроса. И они этого в конце концов не сделали.
Им не хватило смелости противостоять ФИФА. Это было очень необходимо, потому что для меня Джанни Инфантино – это большая катастрофа для мирового футбола, и это была бы отличная возможность показать ему: сюда и не дальше».
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