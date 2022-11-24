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  4. Ули ХЕНЕСС: «Инфантино – большая катастрофа для футбола»
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 18:48 |
645
1

Ули ХЕНЕСС: «Инфантино – большая катастрофа для футбола»

Президент «Баварии» – о протесте сборной Германии

24 ноября 2022, 18:48 |
645
1
Ули ХЕНЕСС: «Инфантино – большая катастрофа для футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ули Хенесс

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился своим мнением по поводу протеста сборной Германии перед матчем ЧМ-2022 против Японии (поражение 1:2):

«DFB объявила, что будет последовательной в решении этого вопроса. И они этого в конце концов не сделали.

Им не хватило смелости противостоять ФИФА. Это было очень необходимо, потому что для меня Джанни Инфантино – это большая катастрофа для мирового футбола, и это была бы отличная возможность показать ему: сюда и не дальше».

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