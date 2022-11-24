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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 17:50 | Обновлено 24 ноября 2022, 18:02
258
0

Логичные нули. В матче Уругвай – Южная Корея не было ударов в створ

Конечно, и голов тоже не было

24 ноября 2022, 17:50 | Обновлено 24 ноября 2022, 18:02
258
0
Логичные нули. В матче Уругвай – Южная Корея не было ударов в створ
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 ноября, состоялся матч 1-го тура группового раунда чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Уругвая и Южной Кореи 0:0.

Сборные Уругвая и Южной Кореи сыграли на ЧМ-2022 без ударов в створ, согласно данным ФИФА. За матч Уругвай нанес 10 ударов, а Корея – 6.

Чемпионат мира по футболу. Группа H

Уругвай – Южная Корея – 0:0

Касерес, 57 – Гу Сонг-Чо, 89

Уругвай: Роше, Хименес, Годин, Оливера (Винья, 79), Касерес, Весино (Де Ла Круз, 78), Бентанкур, Вальверде, Пеллистри (Варела, 88), Суарес (Кавани, 64), Нуньес

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Чжин Су, Ким Мин Чжэ, Ким Мун Хван, Ким Йон Гвон, Чун Ву Юн, Хван Ин Бом, Сон Хын Мин, Ли Джэ Сон (Джун Хо Сон, 74), На Санг Хо (Кан Ин Ли, 74), Хван Ый Джо (Гу-Сонг Чо, 74)

Стадион «Эдюкейшн Сити Стэдиум»

Главный судья: Клеман Тюрпен

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Источник Sport.ua
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