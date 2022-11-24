Ригобер СОНГ: «Теперь все следующие игры решающие»

Сегодня, 24 ноября, завершился матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе G между сборными Швейцарии и Камеруна. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу швейцарцев.

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг прокомментировал поражение своей команды от Швейцарии (0:1) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.



«Мы разочарованы. Была расслабленность, и мы пропустили гол. На данном этапе каждый результат важен, и мы поставили себя в ситуацию, когда все следующие игры будут решающими. Мы пытались создавать моменты, у нас были шансы, которые мы не реализовали».