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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 17:28 | Обновлено 24 ноября 2022, 17:39
157
0

Ригобер СОНГ: «Теперь все следующие игры решающие»

Наставник рассказал об игре

24 ноября 2022, 17:28 | Обновлено 24 ноября 2022, 17:39
157
0
Ригобер СОНГ: «Теперь все следующие игры решающие»
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 24 ноября, завершился матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе G между сборными Швейцарии и Камеруна. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу швейцарцев.

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг прокомментировал поражение своей команды от Швейцарии (0:1) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.

«Мы разочарованы. Была расслабленность, и мы пропустили гол. На данном этапе каждый результат важен, и мы поставили себя в ситуацию, когда все следующие игры будут решающими. Мы пытались создавать моменты, у нас были шансы, которые мы не реализовали».

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Источник Sport.ua
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