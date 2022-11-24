В пятницу, 25 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Металлист».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало встречи в 13:00.

«Черноморец» – «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Металлист», за которой следите здесь.