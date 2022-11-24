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Украина. Премьер лига
24 ноября 2022, 17:20 |
110
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Металлист

В Одессе на стадионе «Черноморец» пройдет поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги

24 ноября 2022, 17:20 |
110
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Металлист
УПЛ

В пятницу, 25 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Металлист».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало встречи в 13:00.

«Черноморец» – «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Металлист», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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