ПСЖ готов потратить 500 млн евро на реконструкцию домашнего стадиона
Вместимость «Парк де Пренс» планируют увеличить с 48 тысяч зрителей до 60 тысяч
Руководство ПСЖ готово потратить 500 млн евро на реконструкцию домашнего стадиона «Парк де Пренс». Вместимость стадиона планируют увеличить с 48 тысяч зрителей до 60 тысяч.
Однако руководство французского клуба готово вложиться в строительство только в том случае, если получит полный контроль над стадионом. В настоящее время стадион принадлежит городской мэрии Парижа.
Катарские шейхи, владеющие ПСЖ, уже несколько лет ведут переговоры по выкупу стадиона.
Ранее сообщалось, что собственники ПСЖ отказались от продажи клуба за 4 млрд евро.
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