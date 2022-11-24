Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ готов потратить 500 млн евро на реконструкцию домашнего стадиона
Франция
24 ноября 2022, 17:10 | Обновлено 24 ноября 2022, 17:14
143
1

ПСЖ готов потратить 500 млн евро на реконструкцию домашнего стадиона

Вместимость «Парк де Пренс» планируют увеличить с 48 тысяч зрителей до 60 тысяч

24 ноября 2022, 17:10 | Обновлено 24 ноября 2022, 17:14
143
1
ПСЖ готов потратить 500 млн евро на реконструкцию домашнего стадиона
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство ПСЖ готово потратить 500 млн евро на реконструкцию домашнего стадиона «Парк де Пренс». Вместимость стадиона планируют увеличить с 48 тысяч зрителей до 60 тысяч.

Однако руководство французского клуба готово вложиться в строительство только в том случае, если получит полный контроль над стадионом. В настоящее время стадион принадлежит городской мэрии Парижа.

Катарские шейхи, владеющие ПСЖ, уже несколько лет ведут переговоры по выкупу стадиона.

Ранее сообщалось, что собственники ПСЖ отказались от продажи клуба за 4 млрд евро.

По теме:
Собственники ПСЖ отказались от продажи клуба за 4 млрд евро
Источник: Месси может перейти в Манчестер Сити в 2023 году
Мбаппе в Ливерпуле? Клопп хочет видеть француза на Энфилде
ПСЖ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Bloomberg
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый вице-президент УАФ написал заявление о выходе из состава членов НОК
Футбол | 24 ноября 2022, 14:36 3
Первый вице-президент УАФ написал заявление о выходе из состава членов НОК
Первый вице-президент УАФ написал заявление о выходе из состава членов НОК

Олег Протасов пошел по стопам Андрея Шевченко

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 24 ноября 2022, 01:10 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»
Футбол | 24.11.2022, 07:51
НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»
НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»
Португалия – Гана. Роналду и Бруну Фернандеш выйдут в основе
Футбол | 24.11.2022, 17:10
Португалия – Гана. Роналду и Бруну Фернандеш выйдут в основе
Португалия – Гана. Роналду и Бруну Фернандеш выйдут в основе
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
Футбол | 23.11.2022, 21:25
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Вот черт... я сначала подумал на Мудрика, а потом дочитал заголовок до конца.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады
Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады
23.11.2022, 05:50 1
Другие виды
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
24.11.2022, 12:55 13
Война
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
23.11.2022, 17:53 41
Футбол
Ураган начал элитный раунд Лиги чемпионов с победы над клубом из Италии
Ураган начал элитный раунд Лиги чемпионов с победы над клубом из Италии
23.11.2022, 23:40
Футзал
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
23.11.2022, 16:59 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
23.11.2022, 15:21 6
Футбол
Новая атака террористов. Прилеты, отключение света в Киеве и других городах
Новая атака террористов. Прилеты, отключение света в Киеве и других городах
23.11.2022, 15:20 1
Война
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
22.11.2022, 16:02 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности