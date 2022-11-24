ПСЖ готов потратить 500 млн евро на реконструкцию домашнего стадиона

Руководство ПСЖ готово потратить 500 млн евро на реконструкцию домашнего стадиона «Парк де Пренс». Вместимость стадиона планируют увеличить с 48 тысяч зрителей до 60 тысяч.

Однако руководство французского клуба готово вложиться в строительство только в том случае, если получит полный контроль над стадионом. В настоящее время стадион принадлежит городской мэрии Парижа.

Катарские шейхи, владеющие ПСЖ, уже несколько лет ведут переговоры по выкупу стадиона.

Ранее сообщалось, что собственники ПСЖ отказались от продажи клуба за 4 млрд евро.