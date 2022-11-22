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Франция
22 ноября 2022, 04:17 | Обновлено 22 ноября 2022, 04:20
246
0

Собственники ПСЖ отказались от продажи клуба за 4 млрд евро

Парижский клуб остается во владении катарцев

22 ноября 2022, 04:17 | Обновлено 22 ноября 2022, 04:20
246
0
Собственники ПСЖ отказались от продажи клуба за 4 млрд евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что руководство клуба получало предложение о продаже клуба, но ответило на него отказом. Впрочем, глава парижан признался, что вскоре часть акций клуба может уйти в другие руки.

«Нам давали более 4 миллиардов евро. Мы не собираемся продавать клуб, но почему бы не продать небольшую долю акций? Мы думаем о разных предложениях. Люди считают, что у «ПСЖ» есть только деньги, и мы их тратим… Это неправда. Если у вас есть компания, то вам нужно вкладывать деньги. Мы купили клуб за 70 миллионов евро, и сейчас он стоит более 4 миллиардов евро.

У нас есть разные предложения. Да, это фантастический бизнес. Делаем ли мы хороший проект? Я думаю, что да», — рассказал Аль-Хелайфи.

«ПСЖ» в турнирной таблице чемпионата Франции занимает первое место, имея 41 очко после 15 матчей.

Ранее стало известно, что испанская Ла Лига подала в суд на президента «ПСЖ».

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ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи чемпионат Франции по футболу Лига 1
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Источник talkSPORT
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