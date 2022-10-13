Ла Лига подала в суд на президента ПСЖ
Аль-Хелаифи задолжал Хавьеру Тебасу
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подал в суд на президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи.
Сообщается, что причиной стала задолженность по выплатам перед чемпионатом Испании со стороны вещателя beIN Sports, которым руководит Аль-Хелаифи.
Ла Лига официально подала в суд ходатайство о замораживании активов beIN Media Group. Хавьер Тебас утверждает, что компания должна выплатить 51 миллион евро компенсации.
В медиакомпании подтверждают факт задолженности, но, по их словам, она составляет около 10 млн евро.
BeIN Sports транслирует Ла Лигу в 35 странах мира.
Ранее Тебас активно критиковал Нассера Аль-Хелаифи.
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