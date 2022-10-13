Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ла Лига подала в суд на президента ПСЖ
Испания
13 октября 2022, 20:42 |
877
0

Ла Лига подала в суд на президента ПСЖ

Аль-Хелаифи задолжал Хавьеру Тебасу

13 октября 2022, 20:42 |
877
0
Ла Лига подала в суд на президента ПСЖ
Ла Лига. Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подал в суд на президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи.

Сообщается, что причиной стала задолженность по выплатам перед чемпионатом Испании со стороны вещателя beIN Sports, которым руководит Аль-Хелаифи.

Ла Лига официально подала в суд ходатайство о замораживании активов beIN Media Group. Хавьер Тебас утверждает, что компания должна выплатить 51 миллион евро компенсации.

В медиакомпании подтверждают факт задолженности, но, по их словам, она составляет около 10 млн евро.

BeIN Sports транслирует Ла Лигу в 35 странах мира.

Ранее Тебас активно критиковал Нассера Аль-Хелаифи.

По теме:
У Мбаппе испортились отношения с партнерами по ПСЖ
Джейми КАРРАГЕР: «Мбаппе? В нем слишком много эгоизма»
ПСЖ уличен в умышленной акции по критике оппонентов, СМИ и даже Мбаппе
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хавьер Тебас Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ телевидение
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Новый Анри»: у Терье не вышло в Лионе, но он нашел себя в Ренне
Футбол | 13 октября 2022, 15:04 0
«Новый Анри»: у Терье не вышло в Лионе, но он нашел себя в Ренне
«Новый Анри»: у Терье не вышло в Лионе, но он нашел себя в Ренне

Блогер Sport.ua Вадим Андреев – о лидере французского клуба

Пресс-конференция Кучера в Лихтенштейне была отменена по странной причине
Футбол | 13 октября 2022, 00:38 4
Пресс-конференция Кучера в Лихтенштейне была отменена по странной причине
Пресс-конференция Кучера в Лихтенштейне была отменена по странной причине

В Вадуце не оказалось журналистов, желающих посетить мероприятие

Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
Другие виды | 12.10.2022, 22:38
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
Футбол | 12.10.2022, 23:59
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
Источник: Малиновский несчастлив в Аталанте и хочет покинуть клуб
Футбол | 13.10.2022, 13:20
Источник: Малиновский несчастлив в Аталанте и хочет покинуть клуб
Источник: Малиновский несчастлив в Аталанте и хочет покинуть клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
12.10.2022, 16:00
Футбол
ФОТО. Трубин показал свое лицо после столкновения с Рюдигером
ФОТО. Трубин показал свое лицо после столкновения с Рюдигером
12.10.2022, 14:29
Футбол
Теофимо Лопес сразится с бывшим соперником Ломаченко
Теофимо Лопес сразится с бывшим соперником Ломаченко
12.10.2022, 07:49
Бокс
Чудаковатый выбор. Фьюри бросил вызов соотечественнику-чемпиону
Чудаковатый выбор. Фьюри бросил вызов соотечественнику-чемпиону
12.10.2022, 16:45 1
Бокс
ФОТО. Стаховский пригнал для нужд ВСУ еще одно авто от Реброва
ФОТО. Стаховский пригнал для нужд ВСУ еще одно авто от Реброва
13.10.2022, 11:22
Теннис
В шаге от реванша. Шахтер не удержал победу над Реалом в Варшаве
В шаге от реванша. Шахтер не удержал победу над Реалом в Варшаве
11.10.2022, 23:59 100
Футбол
ФОТО. Усик посетил освобожденную часть Херсонщины
ФОТО. Усик посетил освобожденную часть Херсонщины
13.10.2022, 14:20
Бокс
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
11.10.2022, 20:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности