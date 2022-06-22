Испания22 июня 2022, 15:02 |
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Хавьер ТЕБАС: «Президент ПСЖ – это космический уровень наглости»
Президент Ла Лиги снова раскритиковал Нассера Аль-Хелаифи
22 июня 2022, 15:02 |
1057
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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас продолжает словесную войну с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи, которого обвиняет в несоблюдении правил финансового фейр-плей:
«Аль-Хелаифи – это космический уровень наглости. Он нас держит всех за дураков, но сам в свою ложь не верит. Приходит в редакцию газеты и рассказывает что-то с видом нувориша.
Они вообще не знают никаких пределов. Наша команда продолжит борьбу против произвола в мировом футболе».
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