Хавьер ТЕБАС: «Президент ПСЖ – это космический уровень наглости»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас продолжает словесную войну с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи, которого обвиняет в несоблюдении правил финансового фейр-плей:

«Аль-Хелаифи – это космический уровень наглости. Он нас держит всех за дураков, но сам в свою ложь не верит. Приходит в редакцию газеты и рассказывает что-то с видом нувориша.

Они вообще не знают никаких пределов. Наша команда продолжит борьбу против произвола в мировом футболе».