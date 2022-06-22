Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавьер ТЕБАС: «Президент ПСЖ – это космический уровень наглости»
Испания
22 июня 2022, 15:02 |
1057
0

Хавьер ТЕБАС: «Президент ПСЖ – это космический уровень наглости»

Президент Ла Лиги снова раскритиковал Нассера Аль-Хелаифи

22 июня 2022, 15:02 |
1057
0
Хавьер ТЕБАС: «Президент ПСЖ – это космический уровень наглости»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас продолжает словесную войну с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи, которого обвиняет в несоблюдении правил финансового фейр-плей:

«Аль-Хелаифи – это космический уровень наглости. Он нас держит всех за дураков, но сам в свою ложь не верит. Приходит в редакцию газеты и рассказывает что-то с видом нувориша.

Они вообще не знают никаких пределов. Наша команда продолжит борьбу против произвола в мировом футболе».

По теме:
Президент ПСЖ: «Мы вообще никогда не вели переговоры с Зиданом»
Президент ПСЖ признался, почему не продал Мбаппе в мадридский Реал
Ливерпуль не будет покупать Вейналдума
Хавьер Тебас Ла Лига ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Садио Мане – игрок Баварии
Футбол | 22 июня 2022, 14:43 0
ОФИЦИАЛЬНО. Садио Мане – игрок Баварии
ОФИЦИАЛЬНО. Садио Мане – игрок Баварии

Чемпионы Германии представили своего новичка

ВИДЕО. Не могли оторваться. Долгая дуэль взглядов Усика и Джошуа
Бокс | 21 июня 2022, 18:45 0
ВИДЕО. Не могли оторваться. Долгая дуэль взглядов Усика и Джошуа
ВИДЕО. Не могли оторваться. Долгая дуэль взглядов Усика и Джошуа

Боксеры встретились на пресс-конференции

Сергей СИДОРЧУК: «Ситуация между Луческу и ультрас - моя ошибка»
Футбол | 21.06.2022, 19:52
Сергей СИДОРЧУК: «Ситуация между Луческу и ультрас - моя ошибка»
Сергей СИДОРЧУК: «Ситуация между Луческу и ультрас - моя ошибка»
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
Футбол | 21.06.2022, 15:14
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
Стало известно, в каком польском городе Динамо примет Фенербахче
Футбол | 22.06.2022, 14:15
Стало известно, в каком польском городе Динамо примет Фенербахче
Стало известно, в каком польском городе Динамо примет Фенербахче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не только Сидорчук. Ребров хочет переманить еще одного звездного украинца
Не только Сидорчук. Ребров хочет переманить еще одного звездного украинца
20.06.2022, 20:31 3
Футбол
Все из-за россии. Мацея Рыбуса исключили из сборной Польши
Все из-за россии. Мацея Рыбуса исключили из сборной Польши
20.06.2022, 16:50 2
Футбол
Арбитр ФИФА рассказал, почему Матеу Лаос не поставил пенальти на Ярмоленко
Арбитр ФИФА рассказал, почему Матеу Лаос не поставил пенальти на Ярмоленко
22.06.2022, 13:04 5
Футбол
Украинскому боксеру запретили выходить на бой с флагом Украины
Украинскому боксеру запретили выходить на бой с флагом Украины
22.06.2022, 08:52 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Давида Нереса в Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Давида Нереса в Бенфику
20.06.2022, 21:24 3
Футбол
Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
21.06.2022, 15:52 12
Теннис
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
21.06.2022, 12:28 14
Футбол
День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира
День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира
21.06.2022, 22:02 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем