Чемпионат мира24 ноября 2022, 17:10 |
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Португалия – Гана. Роналду и Бруну Фернандеш выйдут в основе
Стали известны стартовые составы команд на матч
24 ноября 2022, 17:10 |
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Сегодня, 24 ноября сборная Португалии в Дохе на стадионе «974» в первом туре чемпионата мира-2022 сыграет с Ганой. Начало матча – в 18:00 по Киеву.
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Стали известны стартовые составы команд на матч:
Португалия: Диогу Кошта, Рубен Диаш, Геррейру, Канселу, Данило, Отавиу, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рубен Невеш, Жоау Фелиш, Роналду
Гана: Ати, Салису, Парти, Андре Айю, Баба, Амарти, Уильямс, Мохаммед, Абдул Самед, Джику, Алиду
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