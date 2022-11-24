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  4. Португалия – Гана. Роналду и Бруну Фернандеш выйдут в основе
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 17:10 |
180
0

Португалия – Гана. Роналду и Бруну Фернандеш выйдут в основе

Стали известны стартовые составы команд на матч

24 ноября 2022, 17:10 |
180
0
Португалия – Гана. Роналду и Бруну Фернандеш выйдут в основе
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 24 ноября сборная Португалии в Дохе на стадионе «974» в первом туре чемпионата мира-2022 сыграет с Ганой. Начало матча – в 18:00 по Киеву.

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Стали известны стартовые составы команд на матч:

Португалия: Диогу Кошта, Рубен Диаш, Геррейру, Канселу, Данило, Отавиу, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рубен Невеш, Жоау Фелиш, Роналду

Гана: Ати, Салису, Парти, Андре Айю, Баба, Амарти, Уильямс, Мохаммед, Абдул Самед, Джику, Алиду

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Источник ФИФА
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