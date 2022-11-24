Португалия – Гана. Роналду и Бруну Фернандеш выйдут в основе

Сегодня, 24 ноября сборная Португалии в Дохе на стадионе «974» в первом туре чемпионата мира-2022 сыграет с Ганой. Начало матча – в 18:00 по Киеву.

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Стали известны стартовые составы команд на матч:

Португалия: Диогу Кошта, Рубен Диаш, Геррейру, Канселу, Данило, Отавиу, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рубен Невеш, Жоау Фелиш, Роналду

Гана: Ати, Салису, Парти, Андре Айю, Баба, Амарти, Уильямс, Мохаммед, Абдул Самед, Джику, Алиду