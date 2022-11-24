Звезда сборной Марокко может пропустить матч против Бельгии

Одна из главных звезд сборной Марокко, правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими может пропустить предстоящий матч второго тура ЧМ-2022 против Бельгии.

Он получил повреждение бедра в матче первого тура против Хорватии (ничья 0:0), но сумел доиграть матч до конца. Однако участие Хакими в матче против Бельгии остается под вопросом.

Поединок Бельгия – Марокко состоится в воскресенье, 27 ноября. Начало – в 15:00 по Киеву.