Чемпионат мира24 ноября 2022, 16:19 |
517
0
Звезда сборной Марокко может пропустить матч против Бельгии
У Ашрафа Хакими повреждение бедра
24 ноября 2022, 16:19 |
517
0
Одна из главных звезд сборной Марокко, правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими может пропустить предстоящий матч второго тура ЧМ-2022 против Бельгии.
Он получил повреждение бедра в матче первого тура против Хорватии (ничья 0:0), но сумел доиграть матч до конца. Однако участие Хакими в матче против Бельгии остается под вопросом.
Поединок Бельгия – Марокко состоится в воскресенье, 27 ноября. Начало – в 15:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 ноября 2022, 18:35 9
Полтавчане недовольны судейством
Футбол | 24 ноября 2022, 13:56 1
Африканская сборная начала мундиаль с поражения европейцам
Футбол | 23.11.2022, 22:44
Футбол | 24.11.2022, 05:40
Футбол | 24.11.2022, 14:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.11.2022, 17:53 41
23.11.2022, 15:20 1
23.11.2022, 17:13 4
22.11.2022, 19:40 20
22.11.2022, 16:02 25
23.11.2022, 12:40
23.11.2022, 16:59 14
23.11.2022, 23:40