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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 16:19 |
517
0

Звезда сборной Марокко может пропустить матч против Бельгии

У Ашрафа Хакими повреждение бедра

24 ноября 2022, 16:19 |
517
0
Звезда сборной Марокко может пропустить матч против Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Одна из главных звезд сборной Марокко, правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими может пропустить предстоящий матч второго тура ЧМ-2022 против Бельгии.

Он получил повреждение бедра в матче первого тура против Хорватии (ничья 0:0), но сумел доиграть матч до конца. Однако участие Хакими в матче против Бельгии остается под вопросом.

Поединок Бельгия – Марокко состоится в воскресенье, 27 ноября. Начало – в 15:00 по Киеву.

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Ашраф Хакими сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 по футболу травма
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Источник Footmercato
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