ФОТО. Как Швейцария минимально обыграла Камерун
Самый яркие фото с матча
Сегодня, 24 ноября, сборная Швейцарии в первом туре ЧМ-2022 обыграла Камерун со счетом 1:0.
Швейцария – Камерун – 1:0
Гол: Эмболо, 48.
Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес (Джемерт, 90), Шакири (Окафор, 72), Джака, Фройлер, Соу (Фрай, 71), Варгас (Ридер, 81), Эмболо (Сеферович, 72).
Камерун: Онана, Фэ, Нкулу, Кастеллетто, Толо, Замбо-Ангисса, Гвет, Онгла (Ондуа, 68), Шупо-Мотинг (Абубакар, 74), Токо-Экамби (Нкуду, 74), Мбемо (Нгамале, 81).
Вашему вниманию подборка самых ярких фото с матча:
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