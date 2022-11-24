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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 15:47 |
193
0

ФОТО. Как Швейцария минимально обыграла Камерун

Самый яркие фото с матча

24 ноября 2022, 15:47 |
193
0
ФОТО. Как Швейцария минимально обыграла Камерун
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 24 ноября, сборная Швейцарии в первом туре ЧМ-2022 обыграла Камерун со счетом 1:0.

Швейцария – Камерун – 1:0
Гол: Эмболо, 48.

Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес (Джемерт, 90), Шакири (Окафор, 72), Джака, Фройлер, Соу (Фрай, 71), Варгас (Ридер, 81), Эмболо (Сеферович, 72).

Камерун: Онана, Фэ, Нкулу, Кастеллетто, Толо, Замбо-Ангисса, Гвет, Онгла (Ондуа, 68), Шупо-Мотинг (Абубакар, 74), Токо-Экамби (Нкуду, 74), Мбемо (Нгамале, 81).

Вашему вниманию подборка самых ярких фото с матча:

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Источник Sport.ua
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