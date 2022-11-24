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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 15:25 | Обновлено 24 ноября 2022, 15:36
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Уэльс – Иран

Поединок состоится в пятницу, 25 ноября

24 ноября 2022, 15:25 | Обновлено 24 ноября 2022, 15:36
51
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Уэльс – Иран
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Уэльса и Ирана.

Поединок состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Начало матча в 12:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Уэльс – Иран.

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Источник Sport.ua
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