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  4. Гарет САУТГЕЙТ: «Кейн уже готов играть»
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 13:59 |
108
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Кейн уже готов играть»

Тренер про капитана команды

24 ноября 2022, 13:59 |
108
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Кейн уже готов играть»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Англии Харри Кейн готов сыграть в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 против США, об этом заявил главный тренер англичан Гарет Саутгейт.

«С Кейном все в порядке. Он поработал отдельно от остальной команды, но он готов к следующему матчу. Он прошел обследование, чтобы убедиться, что с ним все в порядке».

Кейн вышел на поле в стартовом составе в первой встрече турнира с командой Ирана (6:2), но был заменен во втором тайме из-за повреждения. В своем стартовом матче на чемпионате мира Англия разгромила Иран со счетом 6:2.

Кроме Англии и Ирана в группе В за выход в 1/8 финала будут бороться сборные США и Уэльса, которые проведут очную встречу 21 ноября в 21:00 по Киевскому времени.

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сборная Англии по футболу ЧМ-2022 по футболу Англия - Иран
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Источник Sport.ua
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