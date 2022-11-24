Гарет САУТГЕЙТ: «Кейн уже готов играть»

Нападающий сборной Англии Харри Кейн готов сыграть в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 против США, об этом заявил главный тренер англичан Гарет Саутгейт.



«С Кейном все в порядке. Он поработал отдельно от остальной команды, но он готов к следующему матчу. Он прошел обследование, чтобы убедиться, что с ним все в порядке».



Кейн вышел на поле в стартовом составе в первой встрече турнира с командой Ирана (6:2), но был заменен во втором тайме из-за повреждения. В своем стартовом матче на чемпионате мира Англия разгромила Иран со счетом 6:2.

Кроме Англии и Ирана в группе В за выход в 1/8 финала будут бороться сборные США и Уэльса, которые проведут очную встречу 21 ноября в 21:00 по Киевскому времени.