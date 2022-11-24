ВИДЕО. Забил своим. Эмболо вывел Швейцарию вперед в матче с Камеруном

Сегодня, 24 ноября, проходит матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Швейцарии и Камеруна.

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На 48-й минуте игры счет в матче открыл форвард «Монако» Брель Эмболо после ассиста именитого Джердана Шакири. Шакири прострелил в центр штрафной площади, откуда Эмболо в касание точно пробил по воротам.

Интересно то, что Эмболо родился в Камеруне, но затем сменил гражданство на швейцарское.

Игра проходит на стадионе «Аль-Вакра». Помимо Швейцарии и Камеруна в группе G на мундиале также сыграют Сербия и Бразилия.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.