ВИДЕО. Забил своим. Эмболо вывел Швейцарию вперед в матче с Камеруном
Форвард «Монако» открыл счет на 48-й минуте
Сегодня, 24 ноября, проходит матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Швейцарии и Камеруна.
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На 48-й минуте игры счет в матче открыл форвард «Монако» Брель Эмболо после ассиста именитого Джердана Шакири. Шакири прострелил в центр штрафной площади, откуда Эмболо в касание точно пробил по воротам.
Интересно то, что Эмболо родился в Камеруне, но затем сменил гражданство на швейцарское.
Игра проходит на стадионе «Аль-Вакра». Помимо Швейцарии и Камеруна в группе G на мундиале также сыграют Сербия и Бразилия.
Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.
EMBOLO WITH THE OPENER! 💥— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022
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